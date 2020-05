CNH Industrial, progressiva ripresa delle attività industriali

CNH Industrial

(Teleborsa) - La ripresa delle attività industriali diprocede secondo i programmi, "seguendo l’applicazione di tutti i protocolli di salute e sicurezza relativi al Covid-19 su scala globale".Lo fa sapere la stessa società sottolineando che "proprio la salute e la sicurezza dei dipendenti rimangono centrali in questo percorso, così come i relativi accordi con i rappresentanti dei lavoratori, per assicurare una partecipazione piena e condivisa alla ripresa delle attività".. Su base regionale, oltre il 75% dei siti produttivi in Europa sono al lavoro e quasi il 60% degli stabilimenti in Nord America e in Sud America. Lo stesso livello, 60%, riguarda i siti nel resto del mondo, percentuale che arriva intorno al 90% se si considerano anche gli stabilimenti delle joint-venture.In una prima fase - si legge in una nota - è stata data la priorità alla produzione dei segmenti Agricoltura e Powertrain, ritenuti essenziali dai Governi e in risposta alla domanda dei mercati di riferimento. A seguire, la produzione relativa ai Veicoli Commerciali e Speciali, considerato il rilievo dei settori dei trasporti e della protezione civile in questa fase della pandemia, quindi il segmento delle Costruzioni.Il Gruppo ". Cambiamenti potranno rendersi necessari in seguito a peggioramenti locali o regionali della situazione o a specifiche criticità, anche legate ai mercati di destinazione dei prodotti o alla filiera di fornitura".Per assicurare lo sviluppo dei futuri prodotti,Oggi quasi tutti gli oltre 24 mila impiegati dell’azienda nel mondo hanno la possibilità di lavorare da casa e circa la metà è operativa. L’Azienda, d’intesa con le parti sindacali, sta naturalmente facendo ricorso agli ammortizzatori sociali ovunque siano disponibili.In questo periodo, l’Azienda è costantemente impegnata ad aggiornare e perfezionare i propri protocolli di sicurezza. Attraverso l’apporto di consulenti esterni qualificati e la collaborazione con le autorità sanitarie locali e nazionali, CNH Industrial si adopera per assicurare i massimi livelli di protezione e salvaguardia per i propri dipendenti e le comunità locali in cui opera.