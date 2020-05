Wall Street apre in forte rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

finanziario

informatica

Exxon Mobil

Chevron

DOW

Goldman Sachs

United Technologies

Walt Disney

Regeneron Pharmaceuticals

Henry Schein

Lam Research

Applied Materials

Alexion Pharmaceuticals

Moderna

Gilead Sciences

Netflix

(Teleborsa) -, con il mercato che sembra concentrarsi più sull', che sul riemergere delleper effetto delle "responsabilità" dell'epidemia.Il dato della, in passivo per oltre 44 miliardi di dollari, è stato pressoché trascurato, mentre si attendono più tardi i dati del PMi dei servizi e dell'ISM non manifatturiero.A New York, l'indiceapre in rialzo dell'1,20%; sulla stessa linea loche segna un aumento dell'1,23%. In denaro il(+1,31%), come l'S&P 100 (1,2%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+4,78%),(+1,44%) e(+1,42%).Tra i(+4,47%),(+3,63%),(+3,63%) e(+3,32%).Fra i peggiori ancora, che scivola del 5,72%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%.Tra i(+6,25%),(+6,05%),(+5,48%) e(+4,60%).La peggiore è, che segna un -3,88%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,06%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,92%.