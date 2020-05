BPER Banca, utile 1° trimestre a 10,4 milioni dopo rettifiche su crediti

BPER Banca

(Teleborsa) -chiude i risultati del 1° trimestre con unda 51 milioni del pari periodo del 2019. Il risultato è stato condizionato dalla contabilizzazione diper circa, quale primo significativo intervento a seguito del peggioramento del contesto macroeconomico causato dall’emergenza sanitaria. Inoltre, che sul trimestre pesa il contributo ordinario, per l’intero 2020, al Fondo di Risoluzione Unico Europeo per 32 milioniGruppo BPER ha evidenziato una elevata capacità di generare ricavi: la redditività operativa, pur in presenza di un limitato contributo della finanza, ha sfiorato i 600 milioni. Ilpari anel trimestre emerge dalla differenza trae costi della gestione per 411,1 milioni (-4,4% sequenziale). Sostanziale tenuta dei r(-0,5% rispetto al quarto trimestre 2019) con unpari a 308 milioni (+1,8%) e commissioni nette pari a(-3%).in presenza di una riduzione dello stock di crediti deteriorati lordi e netti rispettivamente dell’1,1% e del 2,8% dalla fine dello scorso anno. L’per effetto del contenimento degli impieghi.del Gruppo con unCET1 ratio Phased In al 13,6% con un buffer patrimoniale complessivo di 1,8 miliardi rispetto al requisito minimo fissato dalla Banca Centrale Europea per il 2020.