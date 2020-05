ENI, Descalzi: "Società forte in grado di adattarsi a emergenza"

(Teleborsa) - Nonostante il forte impatto dell'emergenza da Covid-19 sul settore Oil,Lo ha sottolineatoin un messaggio agli azionisti in vista dell'che si terrà a porte chiuse a causa della situazione sanitaria."È certamente uno scenario di emergenza e di incertezza, ma in questi anni – ha detto Descalzi – abbiamo costruito una società più forte e resiliente, capace di adattarsi rapidamente a un mercato in continua evoluzione". L'ad ha ricordato chee ha inoltre. L'Ad ha, inoltre, fatto riferimento allo "sviluppato di nuovi business, quali le energie rinnovabili e l'economia circolare".Con unae una, Descalzi ha definitoassicurando, al contempo, la"Queste azioni – ha aggiunto – abbinate a un programma di efficienza sui costi, negli ultimi 6 anni hanno più che dimezzato la cash neutrality del gruppo, arrivando a garantire la copertura di tutti i costi, investimenti e dividendi con il flusso di cassa operativo in presenza di unCiò non toglie che"In particolare,– ha spiegato Descalzi –e stime più negative sono previste per i servizi petroliferi in generale, con un impatto che potenzialmente potrebbe arrivare fino alla: dal 10% di fine 2019 al 12,2%. "Questo – ha commentato l'Ad – si traduce in unada circa 2,6 milioni a fine 2019 a circa 3,1 milioni".Nell'attuale scenario che Descalzi definisce "il periodo più complesso degli ultimi 70 anni, una crisi economica vicina ai livelli della grande recessione degli anni 1930"Le quotazioni attuali del petrolio vedono un. Se il prezzo del greggio dovesse rimanere ai livelli bassi come quelli attuali Eni è pronta a intraprendere nuove azioni. "Come abbiamo visto dai risultati del primo trimestre e dalle proiezioni ad anno intero la situazione è complessa. Nonostante gli importanti sforzi in termini di riduzione degli investimenti, dei costi operativi e general and administrative, se il prezzo dovesse continuare a mantenere i livelli di oggi – ha annunciato Descalzi –Dobbiamo trovare dentro di noi la motivazione per reagire, per ridurre, in ogni azione che facciamo, i costi e gli sprechi. Dobbiamo anche aiutare i colleghi a fare meglio, dobbiamo rendere la macchina operativa molto più fluida. La proattività, la condivisione e la comunicazione costruttiva mai come ora sono essenziali. Dobbiamo fare del nostro meglio per migliorare la situazione in tutti i campi. I responsabili devono dare l'esempio, sempre".Tale contesto vede, tuttavia,. "Nonostante le grandissime sfide che stiamo affrontando oggi – ha detto Descalzi – il nostro impegno nel generare valore di lungo termine rimarrà comunque invariato. Continueremo a perseguire con fermezza la strategia di lungo termine che abbiamo disegnato coniugando la sostenibilità economica con quella ambientale, per costruire una nuova Eni, in grado di crescere nella transizione energetica fornendo energia in maniera redditizia e, al contempo, ottenendo un'importante riduzione dell impronta carbonica". Restano "indiscussi" per questo – ha aggiunto – "i nuovi sfidanti obiettivi di decarbonizzazione al 2050, ovvero laPer l'Ad "si tratta di obiettivi concreti, basati su progetti e azioni che Eni ha già dimostrato di sapere implementare. Gran parte delle iniziative che contribuiranno al loro raggiungimento sono già state avviate. Tra queste saranno rilevanti lo, anche in sinergia con ladovee a un'offerta di soli prodotti bio e rinnovabili al 2050 oltre che innovativi servizi alla mobilità".