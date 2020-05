Banco di Sardegna, assemblea convocata per conversione obbligatoria azioni

Banco di Sardegna

BPER Banca

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione delha deliberato di sottoporre all’assemblea straordinaria degli azionisti, convocata per il giorno 30 luglio 2020, la proposta di, sulla base di un rapporto di conversione pari a una azione privilegiata per ciascuna azione di risparmio.La proposta di Conversione Obbligatoria è finalizzata a razionalizzare e semplificare la struttura del capitale della banca coe dalle negoziazioni delle azioni di risparmio dal Mercato Telematico Azionario (MTA).L'operazione, che consentirà al Banco di Sardegna di conseguiree minori adempimenti amministrativi, si ponepromossa dalla capogruppo, conclusasi a dicembre dello scorso anno e avente ad oggetto la totalità delle azioni di risparmio in circolazione. La modifica consentirà di migliorare il già solido profilo patrimoniale della banca ed anche del Gruppo BPER Banca, tramiteIl Consiglio ha deliberato di proporre all’assemblea straordinaria di, eliminando la clausola di prelazione relativa alla circolazione di tali azioni. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato dì convocare anche l’assemblea speciale degli azionisti privilegiati per il giorno 30 luglio 2020.