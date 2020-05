Fase 2, tavolo Governo-Regioni: verso riaperture attività dal 18 maggio

(Teleborsa) - Trasulla base dei, arriveranno leper consentire alle Regioni di riaprire dal 18 maggio. È quanto emerso, secondo quanto si apprende, nel corso del tavolo trasaranno indicati per ogni attività, viene spiegato, perchénella"Il Premier Conte ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni nella gestione della Fase 2, avanzata nei giorni scorsi con una lettera dei governatori indirizzata al Premier. Dale in base alle esigenze del territorio. Il Governo farà le sue proposte che verranno integrate da quelle degli enti locali e insieme porteremo avanti il monitoraggio della situazione.Lo annuncia il Presidente della Regione Liguria,su Twitter.Più che verde,visto che il Governo avrà comunque la possibilità di intervenire nel caso in cui, in base all'andamento dei dati sulla curva del contagio e dei criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute,ha detto il Ministro delle Autonomienel corso della videoconferenza.