Fase 2: si ipotizza eliminazione del vincolo dei congiunti dal 18 maggio

(Teleborsa) - Dal 18 maggio potrebbe cadere ilÈ una delle ipotesi al vaglio dell'esecutivo e della maggioranza, ma alcuni ministri starebbero spingendo per mantenere il vincolo e non c'è ancora nessun accordo. Lache invece sarebbero pronti a riaprire.Sul tema riaperture nella Fase 2 di bar, negozi, ristoranti, estetisti, parrucchieri. "Dal 18 maggio i negozi riaprono per scelta del Governo, prima di allora noi dovremo ricevere le linee guida che devono essere inviate dal governo tramite l'Inail – ha chiarito a Mattina 5 Fontana – a quel punto incroceremo le linee guida con i dati epidemiologici e avremo la possibilità a livello territoriale di fare valutazioni chiedendo eventualmente di riaprire qualche attività in più"., in un'intervista a Radio 24, il Governatore della Liguria Giovanni Toti ha fatto sapere che il ministro Boccia ha indicato la possibilità che sarà possibile ". Intanto l'Emilia-Romagna sembra pronta a riaprire anche le spiagge, oltre a negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, tatuatori, a partire dal 18 maggio: "sempre rispettando le norme di sicurezza", ha spiegato la Regione.