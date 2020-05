TXT e-solutions, ricavi primo trimestre crescono a doppia cifra

TXT e-solutions

(Teleborsa) -archivia il primo trimestre conpari a 16,3 milioni in crescita del 36,8% rispetto agli 11,9 milioni nel primo trimestre 2019.Il, al netto dei costi diretti, è cresciuto da 5,2 milioni a 7,3 milioni, con unL’ Ebitda si è attestato a 2 milioni, inrispetto al primo trimestre 2019 (1,3 milioni), dopo importanti investimenti in ricerca e sviluppo (+55%) e commerciali (+18,1%). L’Ebit (Utile operativo) è stato di 1,2 milioni, in crescita del 60,9% rispetto al primotrimestre 2019 (0,7 milioni).L’è stato di 0,3 milioni, in diminuzione rispetto a 1,4 milioni nel primo trimestre 2019 per effetto della volatilità dei mercati finanziari sopra descritta e per effetto di un tax rate più elevato nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.Laconsolidata al 31 marzo 2020 è positiva per 42,1 milioni, in miglioramento di 0,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2019 (41,4 milioni), principalmente per effetto dell’Ebitda del trimestre (2 milioni) al netto dell’acquisto di azioni proprie (0,3 milioni) e altre attività di investimento).