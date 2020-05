Enel esclude impatto crisi su target medio-lungo periodo

(Teleborsa) -nel medio-lungo periodo. Lo ha chiarito il management in una delle risposte agli azionisti, in vista della assemblea a porte chiude di domani.Secondo il Gruppo, la situazione "senza precedenti" che si è venuta a creare "potrebbe avereperiodo madi medio e lungo periodo" basato sulla decarbonizzazione. La società dunque confermaLa società ha anchela "volontà di, in coerenza con la propria strategia di decarbonizzazione della produzione di energia elettrica" ed ha spiegato che,, ci saràpresso le centrali di La Spezia, Fusina, Civitavecchia e Brindisi. Enel auspica "tempi rapidi" per l'avvio dei lavori di realizzazione degli impianti a gas, per i quali è in corso l'iter autorizzativo, ed un costo medio di realizzazione compreso tra 350mila euro/MW e 500mila euro/MW.A proposito del, Enel sottolinea che è il risultato dellae di, che "consentono di affrontare i mesi di incertezza passati e futuri". "La decisione di pagamento del dividendo - sottolinea - rientra nel quadro strategico del gruppo disempre commisurata al mantenimento di un solido merito creditizio".Rispondendo ad una domanda su un possibile, società attiva nelle reti tlc partecipata assieme a Cdp, Enel afferma di essere. Il Gruppo ha poi chiarito che Open Fiber "non ha al momento in programma di investire direttamente nella tecnologia 5G, che ma questa "rappresenta tuttavia un'opportunità" futura.Ad una domanda sulEnel ha detto che prevede di aumentare il numero di clienti a, laddove oggi gestisce 13,4 milioni di clienti sul mercato libero power e gas.