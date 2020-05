Vodafone entra nel mercato del Fixed Wireless Access

(Teleborsa) -e avvia un, con l'obiettivo diGrazie all'sistema ibrido di connettività mista fibra-radio, è possibile – spiega Vodafone in una nota – garantire alte performance anche nelle zone non coperte dalla banda ultralarga. Un'opportunità, secondo l'operatore, per accelerare ulteriormente la digitalizzazione del Paese."Con il lancio delle offerte Vodafone basate su connessione FWA – ha affermato– aggiungiamo un importante tassello al nostro impegno per portare la qualità della GigaNetwork nelle case dei nostri clienti. Crediamo che tutto il Paese debba progressivamente essere raggiunto da connettività di alta qualità. L'FWA è un nuovo atto che si integra alla nostra strategia sulla banda ultralarga e che sarà ulteriormente potenziato con la diffusione del 5G".