Alla deriva la Borsa americana

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,17%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sullo, che chiude la giornata a 2.820 punti, in forte calo dell'1,75%. In ribasso il(-1,23%), come l'S&P 100 (-1,5%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-4,39%),(-3,01%) e(-2,56%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,88%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,12%.Affonda, con un ribasso del 5,72%.Crolla, con una flessione del 5,38%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,96%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,54%),(+3,51%),(+3,24%) e(+2,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,75%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,10%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,01%.In caduta libera, che affonda del 7,00%.