Intesa Sanpaolo, alle Gallerie d'Italia esperienza immersiva con "Canova - Thorvaldsen"

(Teleborsa) - Una nuova esperienza virtuale immersiva per, interrotta a pochi giorni dalla conclusione programmata a causa dell'emergenza coronavirus. Questa l'iniziativa offerta dallein occasione dellae in attesa della riapertura ufficiale delle sedi museali.L'esposizione rimasta per molte settimane in cima alle classifiche delle mostre più visitate d'Italia, – sottolinea Intesa Sanpaolo in una nota – aveva raggiunto prima della chiusura quasi 200mila visitatori nazionali e internazionali.e con la, la mostra ha reso possibile il confronto, per la prima volta in un'esposizione, dei due grandi artisti neoclassici, con prestiti fondamentali di musei italiani e stranieri e di esclusive collezioni private, ricreando nelle sale delle Gallerie d'Italia in Piazza Scala a Milano un vero e proprio "olimpo di marmo".In piena sintonia con la Giornata Internazionale dei Musei, che quest'anno è dedicata al temail tour – conclude la nota – proporrà approfondimenti in italiano, in inglese, e prossimamente in russo, con riprese video e contributi nella Lingua dei Segni Italiana (LIS).