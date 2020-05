Mercati europei accentuano cali, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

bancario

beni industriali

vendite al dettaglio

Saipem

Pirelli

Leonardo

Mediobanca

Interpump

Falck Renewables

Tod's

Tinexta

Technogym

IMA

Banca Mediolanum

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) - Milano e le altre Borse europee tagliano il traguardo di metà sedutacome preannunciato dall'andamento incerto dei future sugli indici a stelle e strisce.A pesare sul sentiment degli investitori sono i timori di una seconda ondata di contagi a cui si aggiungono i moniti della Federal Reserve , ieri, e della BCE ogg i, sulle ricadute negative economiche della pandemia die delle misure diSul mercato Forex, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%.(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 4,59%.Invariato lo, che si posiziona a +233 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,79%.seduta drammatica per, che crolla dell'1,76%. Sensibili perdite per, in calo del 2,43%. In apnea, che arretra dell'1,90%., con ilche sta lasciando sul terreno il 2,24%.Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-2,97%),(-2,67%) e(-2,63%).Tra lea grande capitalizzazione, guadagno moderato per, che avanza dello 0,99%, forte dell'annuncio di nuovi contratti in Nigeria.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,72%.Dal lato dei ribassi, tonfo di, che mostra una caduta del 4,81%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,02%.del FTSE MidCap,(+3,08%),(+1,65%),(+1,33%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,76%.Affonda, con un ribasso del 4,61%.Crolla, con una flessione del 4,48%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,15%.