Brexit, Barnier: "Nessun progresso, UK cambi approccio"

(Teleborsa) - Nessun passo avanti nei complessi negoziati tra Unione Europea e Regno Unito, necessari per mettere ordine a materie molto complesse e delicate (a partire dal commercio)Lo ha confermatoin una video conferenza stampa dopo i negoziati intrapresi in settimana con la controparte inglese.. È stato un, molto deludente", ha aggiunto pur definendosi "Barnier ha stigmatizzatonel continuare ad "aspettarsi di"Ho incoraggiato il Regno Unito a cambiare tattica, se vogliono un accordo.", ha precisato.. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca", ha ribadito, usando l'espressione inglese equivalente, diventata simbolo dei Brexiteers, "What's the model? Have your cake and eat it".Barnier ha ricordato che, quale sarà l'esito dei negoziati, il. Bisogna prepararsi a cambiamenti in tutti i casi dal primo gennaio 2021".Che le trattative siano andate male lo ha detto anche il, che ha citato i "molto pochi progressi registrati sulle questioni importanti".In particolare,nel tavolo dei negoziati, proposte, in particolare sul lavoro e sull'ambiente, che"."È difficile capire la ragione per cui l'Unione insiste a mantenere un approccio ideologico che rende più difficile raggiungere un accordo positivo per entrambe le parti", ha sottolineato Frost.