Graduatoria Ania 2020, Generali prima in Italia

(Teleborsa) - Generali prima in classifica in Italia. È quanto emerge dalla. Sommando i premi contabilizzati neila graduatoria vedecon un'incidenza del 15,49% sul totale del mercato.Seguonocon oltrecon oltrePer la realizzazione della graduatoria per gruppi di imprese secondo l'Albo gruppi dell'Ivass, aggiornata al 31 marzo 2020, si considerano tutte le imprese che hanno risposto alla rilevazione siano esse nazionali, rappresentanze di imprese europee (61 imprese per una quota di mercato stimata di circa il 90%) ed extra-europee e le imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS) e che sono appartenenti a gruppi assicurativi presenti all'interno dell’albo gruppi Ivass.