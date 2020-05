Coronavirus, OMS: ok a inchiesta su gestione crisi

(Teleborsa) - Ci saràcoordinata dall'OMS alla pandemia di Coronavirus. È stata infatti approvata dall'Assemblea della stessa OMS la risoluzione presentata dall'Unione europea – e a cui avevano aderito più di 100 paesi – in merito allanel contrastare l'emergenza da Covid-19.Nel testo approvato si specifica che tale inchiestae in consultazione con Stati membri" e dovrà valutare "le azioni dell'Oms e la loro tempistica relativa alla pandemia Covid-19". Il fine indicato è quello die la capacità di risposta, anche attraverso un rafforzamento appropriato del programma di emergenza sanitaria dell'OMS".Il documentoper garantire che possa rispondere pienamente alle necessità di salute pubblica nella risposta globale al Coronavirus".L'assemblea però era stata scossa in precedenza dalla lettera del Presidente USA Donald Trump che è tornato a minacciare l'Organizzazione di interrompere i finanziamenti e rivalutare l'adesione USA all'ente "se non si impegna su sostanziali miglioramenti nei prossimi 30 giorni" e adProntaattraverso il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, secondo il quale la lettera di Trump "inganna l'opinione pubblica e infanga la Cina" e prova a "spostare le colpe dalla risposta maldestra" degli Usa alla pandemia.. "Ammettiamolo: non eravamo completamente preparati per una crisi globale così grande. Abbiamo dimostrato grande capacità di recupero – ha sottolineato Conte – ma ora siamo chiamati a imparare le nostre lezioni e sicuramente abbiamo lezioni da imparare., lo scambio di informazioni, l'identificazione delle migliori pratiche per migliorare la preparazione alla pandemia della comunità internazionale".