Debole il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

utilities

Wal-Mart

Home Depot

Walt Disney

Procter & Gamble

Travelers Company

Baidu

Viacom

Nvidia

Adobe Systems

Marriott International

Tripadvisor

Nxp Semiconductors N V

Tractor Supply

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, mentre continuano a deteriorarsi le. Sul fronte macro, crolla il mercato edilizio nel mese di aprile con l'avvio di cantieri e permessi edilizi che hanno evidenziato unaa.Nel frattempo, sale l'attesa per l', e del segretario al Tesoro Steven Mnunchin, sullo stato della ripresa dell’economia americana.Sulle prime rilevazioni, illima lo 0,60%; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,40%, scambiando a 2.942,12 punti. Senza direzione il(+0,1%); in lieve ribasso lo(-0,35%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,26%),(-1,20%) e(-1,00%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+2,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,87%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,77%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.Al top tra i, si posizionano(+10,42%),(+3,24%),(+1,08%) e(+1,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,41%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,24 punti percentuali.scende dell'1,53%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.