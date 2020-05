Gli USA superano i 90mila morti: Trump minaccia fondi e adesione Oms

(Teleborsa) - Nel giorno in cui glis, il presidenteminaccia die dichiara di, un anti malarico sotto sperimentazione come farmaco anti Covid-19, "da oltre una settimana e mezzo".Parole che hanno scatenato molte polemiche, visto che i primi dati dimostrano cheo benefici limitati per i malati di coronavirus, mentrese usato in certe combinazioni.Trump ha precisato di assumerne "una pillola al giorno, cosa c'è da perdere", aggiungendo di essere testato ogni due giorni e di esser sempre stato negativo al coronavirus.Il Presidente USA ha poi confermato la sua linea dura contro l'Organizzazione Mondiale della Sanità , accusata di essereSe dunque l'Oms "non si impegna su sostanziali miglioramenti nei prossimi 30 giorni,", ha scritto Trump in una lettera inviata al direttore generale, postata su Twitter, in cui elenca le accuse sulla gestione della crisi del Covid-19 e l'eccessiva vicinanza alla Cina.Nel frattempo, secondo i dati pubblicati sul sito dell'università Johns Hopkins,. Per il secondo giorno consecutivo sono in calo i decessi: 759 nelle ultime 24 ore.