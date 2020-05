MPS, prima riunione nuovo CdA: Bastianini nominato AD

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Sotto la presidenza di Maria Patrizia Grieco, si è conclusa la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione diIl CdA ha, tra l’altro,e, secondo quanto previsto dallo statuto, in caso di nomina assembleare di due Vice Presidenti, ha indicato Laura D’Ecclesia quale Vice Presidente Vicario che, in caso di assenza o impedimento del Presidente può esercitare le facoltà e i poteri a questo attribuiti.Il Consiglio ha inoltre proceduto allanominandone i relativi membri:: Marco Giorgino (Presidente), Rosella Castellano, Olga Cuccurullo, Rita Laura D’Ecclesia e Raffaele Di Raimo.: Nicola Maione (Presidente), Luca Bader, Rosella Castellano, Marco Giorgino e Roberto Rao.: Raffaele Di Raimo (Presidente), Luca Bader, Alessandra Barzaghi, Marco Bassilichi e Paola De Martini.: Roberto Rao (Presidente), Alessandra Barzaghi, Francesca Bettio, Francesco Bochicchio e Paola De Martini., ha commentato: ". Sono consapevole delle impegnative sfide che ci attendono, rese più ardue da un quadro economico di carattere straordinario, ma so di poter contare sulla professionalità e sull’orgoglio di 22.000 colleghi che hanno permesso alla Banca di coniugare da sempre, in maniera unica, tradizione e innovazione. Il profondo legame che unisce il Monte ai suoi territori di riferimento, nasce soprattutto dal rapporto di ascolto e vicinanza che i dipendenti del Monte dei Paschi hanno saputo costruire con i clienti e con tutti gli stakeholder. In questo momento, nel quale gli istituti di credito sono chiamati a contribuire alla ripartenza del tessuto produttivo, le nostre radici e la nostra storia sono la garanzia del rinnovato impegno al servizio del Paese".