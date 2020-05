Dimissioni alla NASA

(Teleborsa) - A 7 giorni dal lancio dellacon i primi due astronauti pronti a partire da Cape Canaveral nove anni dopo l’ultima volta con lo Space Shuttle nel 2011, la NASA è scossa dalle dimissioni dida capo della direzione "human spaceflight"."L'Amministratore Associato per l'Esplorazione Umana e Operazioni (HEO) Doug Loverro ha presentato le dimissioni dalla sua posizione a decorrere dal 18 maggio" si legge nella nota ufficiale dell’agenzia spaziale americana. Al suo posto, come facente funzioni e in attesa di una nuova nomina, è stato incaricato l’ex astronautaLa decisione assunta da Loverro sarebbe legata all’avere accettato il rischio di rispettareimposta dalla Nasa per raggiungere la Luna. Una scelta che Loverro definisce sbagliata e tale consapevolezza lo ha indotto ad accettarne le conseguenze.Loverro aveva assunto la responsabilità dell'HEO nell’ottobre 2019, proprio per garantire alla NASA di tornare sulla Luna entro il 2024, secondoLe dimissioni di Loverro sono arrivate nel giorno del trasferimento degli astronautida Houston al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, dove mercoledì 27 maggio è prevista la partenza della capsuladiretta alla stazione spaziale internazionale, e alla vigilia del briefing finale della missione Demo-2.