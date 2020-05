FS Italiane, Trenitalia: da Torino a Reggio Calabria in Frecciarossa

(Teleborsa) - SonoIl collegamento giornaliero in Frecciarossa da e per Reggio Calabria – come riporta FSNews.it – è la principale novità dell'cheraddoppiando il numero di treni a disposizione dal secondo step della Fase 2 dell'emergenza sanitaria Covid-19."Con questo nuovo collegamento – dichiara– per la prima volta il Frecciarossa arriva a Reggio Calabria. Il treno simbolo dell'eccellenza italiana nell'alta velocità collegherà Reggio Calabria al Sistema AV. Un nuovo servizio che avvicina le persone, nel momento in cui il Paese deve ripartire. L'arrivo del Frecciarossa contribuirà alla ripartenza e al rilancio dell'economia e del settore turistico della Calabria e dell'intero Sud Italia".Per collegare anche la Sicilia alle città servite dall'alta velocità,Gli orari delle navi e dei treni sono integrati per garantire un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto.L'offerta di Trenitalia – fa sapere FS in una nota – cresce con un numero di collegamenti congruo alla richiesta di mobilità di questo periodo, tenendo conto della. Dal 3 giugno, a disposizione dei viaggiatori da e per la Calabria, anche i. Hanno invece viaggiato già durante la Fase 1 dell'emergenza sanitaria, i(mascherina, gel igienizzante per mani, guanti in lattice e poggiatesta monouso), insieme a una lattina d'acqua per tutti i passeggeri. Inquadrando con lo smartphone il QR code posizionato sui tavolini, i passeggeri possono visualizzare le informazioni sulle attività e i processi di pulizia e sanificazione dei treni.