Milano scende, l'Europa fa peggio

(Teleborsa) -, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei, con gli investitori preoccupati perl'impatto di lungo termine del coronavirus sull'economia.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,20%. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 1.721,4 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,51%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 33,59 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +212 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,62%.scende dell'1,41%, calo deciso per, che segna un -0,86%, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,15%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,73% sulApprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,37%),(+1,23%) e(+0,90%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-4,86%),(-2,87%) e(-2,44%).di Milano, troviamo(+7,68%),(+1,93%),(+1,76%) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,92%.Affonda, con un ribasso del 3,57%.Crolla, con una flessione del 3,38%.del FTSE MidCap,(+5,16%),(+4,93%),(+4,83%) e(+4,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,78%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,11%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,59%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,41%.