Wall Street a due velocità

(Teleborsa) - L’azionario statunitense si muove a due velocità, confermando l'intonazione incerta dell'avvio, sulle. Gli scambi sono anche ridotti, in una, mentre si sta per avviare un lungo weekend a Wall Street, in vista della festività del Memorial Day, in calendario lunedì 25 maggio, con la borsa americana che resterà chiusa.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,41%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.945,84 punti. In frazionale progresso il(+0,2%); sui livelli della vigilia lo(-0,07%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,66%),(-0,61%) e(-0,52%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,19%.In apnea, che arretra del 2,03%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,46%.(+3,38%),(+3,24%),(+3,17%) e(+2,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,19%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,96%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,84%.Affonda, con un ribasso del 3,26%.