Alleanza Assicurazioni lancia campagna Fattiavanti per selezionare giovani consulenti

(Teleborsa) - Nuova iniziativa diper rispondere agli effetti delsul mondo dell’: il più grande network assicurativo digitalizzato in Europada avviare alla professione assicurativa.La nuovarientra nel più ampio programma, con il quale la Compagnia assicurativa genovese ha ridisegnato completamente il modello diper formare i consulenti assicurativi di nuova generazione ."Per un’azienda è importante saper selezionare ed attrarre le persone giuste e, mai come oggi, pur in un contesto difficile, in Alleanza siamo orgogliosi di continuare a offrire a giovani talenti opportunità professionali basate su formazione continua e tecnologia digitale", ha affermato, aggiungendo che questa iniziativa ha l'obiettivo di "rafforzare la qualità professionale" per offrire ai clienti "elevati standard di consulenza" in termini di "profilazione della clientela, analisi dei bisogni e personalizzazione delle soluzioni assicurative proposte"."Il consulente assicurativo - ha sottolineato l'Ad - è chiamato ancor di più ad adempiere al proprio ruolo sociale per interpretare i cambiamenti in atto e accompagnare le famiglie italiane nei loro progetti di vita: protezione, risparmio, investimento e previdenza. Perché insieme generiamo fiducia".Ai giovani selezionati il programma offrirà, come junior account, sostenuto da un, affiancamento sul campo e affidamento di un portafoglio clienti. Il percorso consente anche l’abilitazione all'albo professionale (Registro Unico degli Intermediari).Il lancio della campagna, che prevede unorganizzato da Alleanza direttamente su Linkedin, il più grande social network di professionisti al mondo, è il 27 maggio alle ore 17.00, con un evento in streaming dal titolo “Mettersi in gioco post lockdown: professioni e competenze”. Vedrà la partecipazione di, Amministratore Delegato di Alleanza;, Country Manager di Linkedin Italia e, Senior Partner di Praxi.