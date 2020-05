CDP, Palermo: per superare crisi "sfruttare sinergie con istituzioni UE"

(Teleborsa) - "Nell'attuale contesto di crisi è fondamentale sfruttare tutte le possibili sinergie con lein particolare la" (Banca Europea per gli Investimenti, ndr). Lo ha detto l'Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Fabrizio, nel suointervento in video nella riunione congiunta delle commissioni Bilancio ed Economica del Parlamento UE."Sono davvero lieto di affermare che il nostro rapporto con il gruppo Bei è forte e fruttuoso - ha continuato -. Nel "" (Piano di Investimenti per l'Europa, ndr) abbiamo attivato una vasta gamma di iniziative per sostenere le infrastrutture, l'innovazione e le PMI. Per quanto riguarda le infrastrutture e l'innovazione, abbiamo lanciato quattro piattaforme di investimento, per investimenti fino aQueste iniziative - ha sottolineato ancora Palermo - hanno ottenuto, come la costruzione di infrastrutture strategiche tra cui le autostrade, e il finanziamento di importanti progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo, con particolare attenzione al