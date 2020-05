Coronavirus, test ISTAT: anche la città di Parabiago tra i comuni selezionati

(Teleborsa) - Anche la Città di Parabiago (MI) è tra i comuni scelti per il campionamento dell’ipromossa da Ministero della Salute e ISTAT, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, per comprendere quante persone sul territorio italiano abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi.Il test verrà eseguito su, distribuite per sesso, attività e sei classi di età.Questo l'invito del Sindaco, Raffaele Cucchi: "La nostra città è stata scelta come comune per effettuare l’indagine ministeriale e dell’Istat con la. Nessuno si senta obbligato, ma scelga liberamente secondo le proprie necessità. Partecipare può sicuramente servire ad avere maggior coscienza del proprio stato di salute, comprendere se. Inoltre, si contribuisce all'indagine promossa dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. Questo, però, in totale e piena libertà di scelta".