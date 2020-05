Acea: Giuseppe Gola è il nuovo amministratore delegato

ACEA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha nominato, al quale sono stati conferiti – in linea con l’assetto precedente – tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria della Società, con esclusione, oltre a quelli non delegabili a norma di legge e di statuto, di specifiche attribuzioni che il Consiglio ha riservato alla propria competenza.Il Consiglio ha inoltre, tra le quali quelle in materia di corporate governance e di sostenibilità.previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina in capo ai Consiglieri Alessandro Caltagirone, Massimiliano Capece Minutolo del Sasso, Gabriella Chiellino, Diane Galbe, Giovanni Giani, Liliana Godino e Giacomo Larocca.Nel corso della medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha inoltredi ACEA S.p.A..Il Consiglio di Amministrazione ha altresì costituito uncomposto da Giovanni Giani (Presidente), Michaela Castelli, Giuseppe Gola e Massimiliano Capece Minutolo del Sasso cheInfine, il Consiglio ha provveduto a nominare i componenti dei seguenti Comitati Consiliari, secondo le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina. Per ilMassimiliano Capece Minutolo Del Sasso (Presidente), Gabriella Chiellino, Liliana Godino, Giovanni Giani, per ilLiliana Godino (Presidente), Giovanni Giani, Giacomo Larocca, Massimiliano Capece Minutolo del Sasso, per ilGabriella Chiellino (Presidente), Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Giacomo Larocca, Giovanni Giani e per ilLiliana Godino (Coordinatore), Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso e Giovanni Giani.