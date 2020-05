Campari, non annullato trasferimento sede legale in Olanda

Campari

(Teleborsa) -, smentendo così notizie di stampa di uno stop dell'operazione, ma con dettagli ancora tutti da chiarire.Lo specifica lo stesso Gruppo in una nota in cui conferma chee che "il suoa partire dall', procedura attualmente in corso e con termine previsto il 21 giugno.A ciò si aggiunge "la possibile decisione degli azionisti di revocare l'operazione" in base all'esito e i costi della liquidazione, nonché "l'esito dell'eventuale collocamento successivo delle azioni recedute non acquisite" e "il differenziale tra il prezzo di recesso e il prezzo di mercato delle azioni Campari durante i periodi rilevanti".Allo stato attuale, Campari precisa che "non è possibile prevedere se l'operazione verrà perfezionata o meno, ma che il trasferimento della sede legale in Olanda è "" e che "se non si perfezionasse per qualsivoglia ragione", il Cda è pronto a proporlo "nuovamente non appena le condizioni di mercato e del prezzo di mercato delle azioni Campari si stabilizzeranno e cesseranno di essere influenzate dalle attuali circostanze straordinarie".Infine, il Gruppo conferma che "sulla Società (transformational deal) è in procinto di essere".