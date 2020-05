Decreto Scuola, ok Senato a fiducia

(Teleborsa) - Confermata laal Senato sul. Il testo passa ora alla Camera, che inizierà ad esaminarlo in Aula a partire dal 3 giugno. Via libera finale previsto non oltre il, secondo quanto stabilito dai capigruppo. "Il testo è stato migliorato in Senato grazie al lavoro della maggioranza, che ha guardato all’interesse e alla qualità del sistema di Istruzione, mettendo al centro le studentesse e gli studenti" ha commentato la Ministra dell'Istruzione, LuciaTante lesul fronte diLa procedura straordinaria riservata a docenti con 36 mesi di servizio non prevede più i, ma una prova scritta articolata in quesiti a risposta aperta da tenersi nel corso dell’anno, probabilmente in ottobre, al massimo a novembre.: giudizioal posto del voto in decimi dal prossimo anno scolastico. Limitatamente all’anno scolastico 2019-2020, poi, la scuola può valutare l’opportunità di consentire ladell’alunno con disabilità al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico attuale, sulla base dellamotivata della famigliaL'obiettivo di tutti, come ribadito, è "tornare a scuola in presenza, ma anche e soprattutto in piena sicurezza".interpersonale di un metro,per tutti dopo i sei anni di età, scaglionamento dell'orario di ingresso e delle entrate, nessuna prova delle febbre per entrare a scuola, ma si deve restare a casa in caso di temperatura oltre i 37, 5 gradi: queste le principali indicazioni del documento con le misure per il rientro a settembre che Governo e Ministero dell'Istruzione hanno ricevuto dal