Renault annuncia 15mila tagli al personale e svela piano rilancio

Renault

(Teleborsa) -. E' questo il risultato della crisi che ha investito la casa d'auto franceseassieme a tutto il comparto automotive, aggravata anche dalla pandemia di Covid-19.Ilcoinvolge, tra mobilità interna ed esodi icentivati, e altri. Al di là dei tagli - spiega Renault - il Piano punta a gettare le basi per lo sviluppo a lungo termine. In Francia, il Gruppodi business più promettenti: veicoli elettrici, veicoli commerciali leggeri, economia circolare e innovazione ad alto valore aggiunto.Il Piano - sottolinea la big francese - rafforzerà la resilienza dell'azienda, che si concentrerà sulla generazione di flussi di cassa, mantenendo allo stesso tempo il cliente al centro delle sue priorità. Si basa su un approccio più efficiente alle attività operative egestione rigorosa delle risorse"."Sono fiducioso che le nostre risorse, i nostri valori e la gestione dell'azienda ci consentiranno di realizzare con successo la trasformazione prevista, per riportare il nostro gruppo al suo pieno valore grazie a questo piano", ha commentato il numero uno del Gruppo,, aggiungendo che "le modifiche pianificate sono fondamentali per garantire la sostenibilità dell'azienda e il suo sviluppo a lungo termine".