Banca IFIS si rafforza nel credito alle farmacie con acquisto Farbanca

Banca Ifis

(Teleborsa) -ha completato conil processo competitivo per, detenuto da Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa. Ildel capitale è detenuto da, prevalentemente farmacisti.Il pche verrà pagato al Closing per il 70,77% del capitale sociale è didi euro, eventualmente ridotto a seguito dell’aggiustamento prezzo previsto in contratto. Il closing è subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni di legge da parte delle competenti Autorità. Unitamente alla firma contratto è previsto il pagamento di unadel corrispettivo."Annunciare l’acquisizione di Farbanca in un periodo così complesso è ancora più importante perché rappresenta uned è la conferma che nei momenti difficili ci sono opportunità di crescita ", commenta, presidente di Banca Ifis."La transazione - sottolinea - ha una forteperché consente a Banca Ifis di consolidare la propria posizione di mercato nee e di conseguire importanti sinergie con la controllata Credifarma, dando vita al polo specializzato leader del settore in Italia", spiega Luciano Colombini, amministratore delegato di Banca Ifis.Banca Ifis rafforzerà il presidio commerciale, raggiungend, grazie alla combinazione di Credifarma (quasi 2.800 farmacie clienti) e di Farbanca (circa 1.900 farmacie clienti).