Mose, svolto con successo ultimo test

(Teleborsa) - Successo per ilnell'ultimo. Ieri (31 maggio, ndr) si è svolta infatti ladelle schiere didel progetto, 19 alla bocca di porto di Malamocco e 18 in quella di Chioggia.Uno spettacolo pubblico, con molte persone adL'innalzamento delle dighe in laguna è iniziato poco dopo le 13 e si è concluso alle 15. Un collaudo svolto con buone condizioni meteo e mare calmo.La data didella grande opera idraulica, progettata per proteggere Venezia dalle acque alte eccezionali, è, ma già dal prossimo autunno – ha dichiarato il commissario straordinario Elisabetta Spitz – sarà pronta per entrare in funzione in situazioni di emergenza."Ci siamo! Tutte le paratoie del Mose alle bocche di porto di Chioggia e Malamocco si sono sollevate.". Così, su Twitter, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.