Cia: Regioni centrali per rilancio "sostenibile" del paese

(Teleborsa) - L’agricoltura italiana sia protagonista delle. Le Regioni diventino centrali nella gestione di questo processo virtuoso per condurre il Paese fuori dall’emergenza Coronavirus anche in chiave sostenibile.Così Cia-Agricoltori Italiani rivolgendosi agli assessori regionali all’agricoltura, incontrati in sede di giunta nazionale, nel corso della videoconferenza dal titoloPer Cia, infatti, il livello regionale è, in questa “Fase 2”,e ancor più incarna l’interlocutore ideale per calare alle realtà territoriali, gli obiettivi e le risorse della transizione verde europea“In questo quadro, senza dimenticare l’appuntamento con la riforma della Pac –– le Regioni saranno chiamate a giocare un ruolo chiave e dovranno avere dalla loro parte, la capacità di cogliere nella sfida, una grande opportunità di crescita”.“L’agricoltura dovrà necessariamente– ha continuato Scanavino – e le istituzioni regionali con le quali stiamo dialogando da tempo, saranno centrali nel guidare il cambio di passo e di approccio delle imprese del settore agro-alimentare”.“Abbiamo chiesto al governo dimesse a disposizione dall’Europa per il rilancio post Covid-19 – ha concluso Scanavino – Sul fronte interno a noi, insieme con le istituzioni regionali, spetta il compito di condurre il Paese verso una nuova consapevolezza, quella che vede il settore agro-alimentare produttore non solo di beni alimentari, ma anche, sempre più, di”.