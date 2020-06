Lavoro, Istat: crollano occupati ad aprile, boom inattivi

(Teleborsa) -per ilnel mese di aprile. Nella fase clou del lockdown glisono, infatti, calati diunità. E' quanto rileva la stima preliminare diffusa dallsecondo la qualerispetto al mese di marzo 2020, si registra una, si rafforza ilin cerca di lavoro già registrato a marzo, con una ulteriore forte crescita"L'occupazione ha registrato una diminuzione di quasi 300 mila unità, che ha portato nei due mesi a un calo complessivo di 400 mila occupati e di un punto percentuale nelsottolinea il commento che accompagna le stime.La diminuzione dell(-1,2% pari a -274mila unità) è generalizzata: coinvolge donne (-1,5%, pari a -143mila), uomini (-1,0%, pari a -131mila), dipendenti (-1,1% pari a -205mila), indipendenti (-1,3% pari a -69mila) e tutte le classi d’età, portando il tasso di occupazione al(-0,7 punti percentuali). L'Istat inoltre rileva che nel quarto mese dell'anno, ilscende aldall'; si tratta del minimo dal novembre del 2007. Pesa l'effetto del lockdown, conmila persone in meno che cercano lavoro.Glcoloro che né hanno né cercano un lavoro, salgono disottolinea ancora l'Istituto di Statistica che parla di "un'ulteriore forte crescita dell'inattività". Il tasso di inattività si attesta al(+2,0 punti).Confrontando ilcon quello precedente (novembre 2019-gennaio 2020), l’occupazione risulta in evidente calo (-1,0%, pari a -226mila unità) per entrambe le componenti di genere. Diminuiscono nel trimestre anche le persone in cerca di occupazione (-20,4% pari a -497mila), mentre aumentano gl(+5,2% pari a +686mila unità).Infine, conclude l'Istat, anche le persone in cerca di lavoro calano in misura(-41,9%, pari a 1 milione 112mila unità), mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+11,1%, pari a +1 milione 462mila).