Prima volta del B787 800 Dreamliner all’Aeroporto di Bergamo

(Teleborsa) - Oggi, 3 giugno 2020, ilha fatto scalo per la prima volta all’. L’aeromobile, con livrea della compagnia aerea, è partito da Miami e, dopo avere fatto scalo a Madrid, è atterrato alle 13:00 locali a Bergamo. Il volo è stato organizzato per consentire il rimpatrio dagli Usa di cittadini italiani, europei e di altri Paesi.Il B787 800 Dreamliner ha un raggio operativo di 14.700 km, ha consumi di carburante ridotti del 20%, producendo il 20% in meno di emissioni di biossido di carbonio., configurato con 296 posti di cui 22 in classe business, 34 hanno concluso il loro viaggio all’Aeroporto di Milano Bergamo, e 129 hanno proseguito con aeromobili di altre compagnie aeree London Stansted, Mumbay, Kiev, Minsk.Ai passeggeri in arrivo è stato applicato il protocollo previsto per i controlli sanitari, con controllo di temperatura a mezzo termoscanner.