SACE: da grandi imprese richieste per 6,8 miliardi

(Teleborsa) -ha ricevutoper importo complessivo di circa, mentre sonoarrivate dal sistema bancario per un totale diLo ha precisato l'ad di SACE Simest,, in audizione al Senato in merito alle garanzie finanziarie comprese nel Dl Liquidità.in dettaglio, le richieste delle grandi imprese "stanno seguendo il loro iter al fine del rilascio del decreto da parte del Mef", mentre "per quanto attiene le operazioni al momento allo studio delle banche ci risultano potenziali richieste per circa 18,5 miliardi di euro a supporto di circa 250 clienti", inclusi i 6,8 miliardi.Le richieste per le garanzie alle imprese con fatturato sotto 1,5 miliardi e 5mila dipendenti, avvenute tramite la procedura semplificata prevista nel Fondo di Garanzia del Dl Cura Italia, sono state tutte emesse "entro 48 ore", ha specificato Latini.Sull'operazione per la garanzia a FCA Italy , Latini ha confermato chee che "dall'esame dell'operazione emerge unaai termini del decreto"."Il finanziamento vale circa, è rivolto ale ha una destinazione specifica molto ben qualificata a copertura dei costi del personale degli stabilimenti in Italia, pagamento di fornitori, anche strategici, della filiera italiana e investimenti destinati a centri e lavoratori di ricerca e sviluppo e stabilimenti in Italia", ha precisato l'ad di SACE.