In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

finanziario

beni industriali

Boeing

Raytheon Technologies

Exxon Mobil

Travelers Company

Wal-Mart

Tripadvisor

American Airlines

Wynn Resorts

Bed Bath & Beyond

Moderna

Akamai Technologies

Vertex Pharmaceuticals

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street dopo i dati sull'occupazione e le parole di Donald Trump, con ilin rialzo del 3,47%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento lo, che con il suo +2,83% avanza a quota 3.200,39 punti. Su di giri il(+2,05%), come l'S&P 100 (2,6%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+7,51%),(+4,37%) e(+4,27%).Al top tra i(+13,46%),(+7,94%),(+7,71%) e(+5,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,78%.Tra idel Nasdaq 100,(+17,90%),(+12,62%),(+8,29%) e(+8,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,16%.Sensibili perdite per, in calo del 2,54%.In apnea, che arretra del 2,02%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,79%.