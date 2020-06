OMS: nuove linee guida per le mascherine

(Teleborsa) - Arrivano le nuove linee guida dell'sull'uso delle mascherine. Ad annunciarle il direttore generale dell'OMS,, nel consueto briefing sulla pandemia di coronavirus che avvisa: "leda sole non vi proteggeranno contro il".Le– ha spiegato il capo dell'Agenzia dell'Onu – "sono un aggiornamento di quello che diciamo da mesi". "Alla luce della situazione attuale, l'raccomanda i governi ad incoraggiare l'uso delle mascherine dove c'è un'ampia diffusione del virus e lae, come i trasporti pubblici, i negozi o in altri ambienti chiusi e affollati", ha sottolineato il direttore."Le persone dio con problemi di salute dovrebbero indossare mascherine mediche quando si trovano all'esterno e non possono mantenere la distanza sociale – raccomanda l'OMS nelle nuove linee guida. "Tutti gli altri devono indossaredi tessuto a tre strati", ha precisato Ghebreyesus.