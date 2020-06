BCE, Lagarde: "Scure Esrb su dividendi banche fino al 2021"

(Teleborsa) - Sono quattro i principali rischi derivanti dalla pandemia da coronavirus. Fallimenti in massa di imprese, specialmente di quelle più indebitate; elevata volatilità dei mercati, dovuta alla marcata incertezza su come sarà la ripresa economica; rinnovati timori sui debiti pubblici, a causa delle spese supplementari richieste dalla crisi. "E quarto rischio – ha spiegato lache è anche– il difficile contesto macroeconomico pone sfide rilevanti alle istituzioni finanziarie".Tali rischi – ha sottolineato Lagarde durante l– "sarebbero aggravati nel caso in cui fronteggiassimo una seconda ondata di pandemia".In tale scenario iloggi ha emesso una raccomandazione peri buyback e la distribuzione di bonus da parte delle istituzioni finanziarie durante la pandemia. Durante l'audizione alla, Lagarde ha spiegato che la raccomandazione riguarda banche, società d'investimento, assicurazioni e "prevede".Lagarde ha anche annunciato una raccomandazione sui rischi derivanti da un'ondata di margin call da parte delle controparti centrali che potrebbero determinare una fuga da alcuni asset finanziari, e un rapporto dell'Ersb sui rischi sistemici creati dal cambiamento climatico.