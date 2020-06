Coronavirus, oltre 7 milioni di contagi nel mondo. "Caso" Brasile

(Teleborsa) - Ha sfondato quota(7.006.436) il numero dei contagi da coronavirus accertati nel mondo, secondo i dati dell'Università americana. Il numero totale delle vittime è diIl Paese che registra i numeri della pandemia più alti in termini assoluti restano glicon quasi 2 milioni (1.940.468) di casi e 110.503 morti, tallonati da(691.758 contagi e 36.455 decessi) e(287.621 e 40.625). Contagi in marcato aumentonelle ultime ore inper un totale di 1.320.823 casi.- Il Governo brasiliano ha smesso di pubblicare i dati complessivi dei casi e dei decessi provocati dal coronavirus nel Paese, limitandosi aqualche giorno fa, il sito del Ministero della Salute che forniva i dati è stato oscurato per poi tornare online senza più il numero complessivo di contagiati e vittime da Covid, ma solo i dati giornalieri. Una mossa che non è affatto piaciuta alle autorità sanitarie regionali brasiliane.Secondo i critici, il Presidentestarebbe cercando di nascondere il vero impatto della malattia sulla popolazione. "Il tentativo autoritario, insensibile, disumano e antietico dinon avrà successo", ha annunciato il Consiglio nazionale dei ministri della Salute.