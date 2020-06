Filiera trasporto aereo: normativa italiana da adeguare a linee guida UE su distanziamento

(Teleborsa) - La filiera del, in una lettera al, ha chiesto un allineamento dell'Italia alsulle misure diper l'emergenza Coronavirus già partire dal prossimo 15 giugno."Il Governo italiano – si legge nella missiva – ha sempre sostenuto l'importanza di regole condivise ed omogenee a livello europeo, soprattutto per quanto attiene al settore. Al contempo, e' stato più volte ribadito che le decisioni assunte in questa fasehanno un termine di efficacia temporalmente circoscritto, proprio per consentire il costantedel quadro, alla luce dell'evoluzione della crisi sanitaria e dei mutati scenari che si vanno configurando".Per tale ragionehanno ritenuto necessario nella lettera sollecitare l'esecutivo e l'autorità di vigilanza sul settore aereo di rivedere la normativa italiana alla luce delle Linee guida recentemente adottate(European Aviation Safety Agency) e(European Centre for Disease Prevention and Control) per favorire la ripresa dele la ripartenza delSecondo quanto sostengono le associazioni, "in Italia purtroppo sussistono ancoraal riempimento degli aeromobili che continuano ad essere non sostenibili per le compagnie aeree. In presenza di detti vincoli i vettori sono disincentivati a volare nel nostro Paese, con conseguenti ulterioriper il turismo e l'economia delle regioni italiane, oltre che per ile gli operatori aeroportuali già duramente colpiti dalla crisi"."Le scriventi Associazioni, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato – conclude la lettera – ribadiscono la necessità di un urgente intervento del Governo affinché l'obbligo dia bordo degli aeromobili in vigore nel nostro Paese venga superato dal prossimoin allineamento al".