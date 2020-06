Piazza Affari in apnea con banche e Spread

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Diasorin

Amplifon

Ferrari

Unicredit

Mediobanca

Banca Mediolanum

Intesa Sanpaolo

De' Longhi

Tinexta

ASTM

Sesa

Banca MPS

Cattolica Assicurazioni

Saras

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -, che scambia in deciso ribasso, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.I mercati così tirano il fiato dopo il rally messo a segno nella prima settimana di giugno e mostrano cautela in attesa delle(il FOMC annuncerà domani la linea di politica monetaria) ed in vista della(oggi)(giovedì). A penalizzare le borse è soprattutto il, dopo le raccomandazioni dell'authority sui rischi sistemici -(Esrb) - sulla distribuzione dei dividendi delle banche. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%., posizionandosi a +176 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,41%.pesante, che segna una discesa di ben 2,14 punti percentuali, seduta drammatica per, che crolla dell'1,84%, sensibili perdite per, in calo del 2,02%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,57%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,69%),(+1,11%) e(+0,79%).Fra i peggiori le banche, conche registra un -6,03%.In apnea, che arretra del 5,84%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,64%.Preda dei venditori, con un decremento del 5,41%.Tra i(+3,70%),(+0,89%),(+0,71%) e(+0,58%).La peggiore è, che segna un -6,18%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,17%.Affonda, con un ribasso del 5,96%.Crolla, con una flessione del 5,64%.