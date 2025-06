Chiusura debole per i listini europei, Milano inclusa

S&P-500

(Teleborsa) -, insieme a Piazza Affari. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l', sulle incertezze intorno all'esito dei negoziati sul commercio, in corso a Londra fra le delegazioni di Stati Uniti e Cina.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Lieve aumento dell', che sale a 3.329,3 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 64,98 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +90 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,43%.fiacca, che mostra un decremento dello 0,54%, senza slancio, che negozia con un -0,06%.è stabile, riportando un moderato -0,17%. A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 40.462 punti, con uno scarto percentuale dello 0,35%, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 42.941 punti.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 2,87%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,19%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,93%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,71%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,48%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,15%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,70%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,18%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,23%),(+3,04%),(+1,82%) e(+1,72%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,63%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,57%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,43%.