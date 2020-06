OVS, via libera a primo finanziamento per grandi aziende con garanzia SACE

OVS

(Teleborsa) - Ilha firmato il decreto attuativo che rendea copertura dell’80% deldi euro concessoitaliane guidato daLa garanzia, concessa nell’ambito dell’operatività di Garanzia Italia, lo strumento messo in campo da SACE per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19, è lacompletata attraverso laa favore di imprese di, con oltre 5.000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro.Il gruppo ha unanel Paese, occupando in Italiacon un indotto di quasi 4.000 persone, e nell’ambito del finanziamento hai, in particolare quelli di gestire itraverso accordi sindacali per la durata dello stesso e dinel corso del 2020.Il titolo OVS quotato in Borsa perde oggi il 6,9% e non beneficia di questa notizia, a fronte di un mercato che oggi mostra un andamento pesantemente negativo.