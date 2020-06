Visegrad: "Recovery sia distribuito equamente"

(Teleborsa) - I premier dei- Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia - sono sulla stessa linea sule ne chiedono unaLo ha detto il premier polacco, dopo il vertice a quattro a Lednice, in Moravia, spiegando che i 750 miliardi di euro proposti dalla Commissione UE potranno essere di grande aiuto ai paesi europei, dopo la pandemia.I V4 hanno però sottolineato che le risorse devono essere distribuite equamente. Per i premier di Repubblica Ceca e Ungheria, Babis e Orban i 'Paesi più poveri non devono pagare per quelli ricchi".