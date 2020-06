FED, outlook Usa molto incerto. Effetto coronavirus devastante nel mondo

(Teleborsa) - L'outlook per l'economia statunitense è "straordinariamente incerto" e per questo vi è l'impegno di tenere i tassi tra 0 e 0,25% finché sarà necessario. È quanto afferma lain undiffuso in vista della testimonianza semestrale del governatore,in calendario per la prossima settimana in Congresso.Nel rapporto la banca centrale degli Stati Uniti ha, inoltre, definito "devastanti" glisull'economia globale.