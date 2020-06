Imprese, SIMEST: da oggi finanziamenti fino al 40% a fondo perduto

(Teleborsa) - Iofferti da– società che concostituisce il– possono essere ottenuti dalle impreseo. È quanto ha deciso ilistituito presso Simest e presieduto dal. Il Comitato – fa sapere Simest in una nota – ha inoltre deliberato una serie di misure contenute nelche potenziano lo strumento e che diventeranno progressivamente effettive entro l'estate.Come annunciato in occasione della firma delalla Farnesina l'8 giugno scorso, Simest condurrà nel 2020, su mandato del Maeci, unaper diffondere al massimo presso le imprese, principalmente Pmi, la conoscenza e l'utilizzo di questi strumenti, profondamente rinnovati e in grado di assisterle passo per passo nel loro processo di internazionalizzazione.Ilha disposto una serie di misure di potenziamento dei finanziamenti agevolati che Simest offre alle imprese a valere sulche, per il 2020 ha una, cui si aggiungonoper le quote di cofinanziamento a fondo perduto. È già attiva e durerà fino a fine anno – spiega la nota – l'esenzione dalla prestazione delle garanzie da parte delle imprese richiedenti, che potranno ottenere i Finanziamenti agevolati senza sottoporsi, dopo la concessione del finanziamento, a un'ulteriore valutazione del merito creditizio da parte delle banche. L'impresa sarà così in grado di ricevere materialmente il finanziamento entro circa un mese dall'avvio dell'istruttoria. Il processo è gestito sulla piattaforma digitale del Polo. A questo si aggiunge la possibilità per le imprese, a partire da domani, di chiedere(tranne per il finanziamento Inserimento Mercati esteri, dove la misura è al 20%), con un importo massimo concedibile a fondo perduto diQuota che(per unper singola impresa) non appena arriverà il via libera dellaall'applicazione alla misura del. Altre decisioni – fa sapere Simest – diverranno operative nelle prossime settimane."Sarà di grande importanza l'estensione dell'operatività dei finanziamenti agevolati a progetti nei Paesi Ue, finora esclusi dal perimetro di intervento e invece fondamentali in questa fase di regionalizzazione del commercio e di probabile riorganizzazione delle filiere produttive – sottolinea il– come anche la possibilità per le aziende, di qualsiasi dimensione, di coprire i costi di partecipazione a Fiere internazionali che si svolgono in Italia, perché è nel nostro Paese che inizia l'internazionalizzazione"."Fondamentali per la massima diffusione, tra le imprese italiane che operano anche all'estero, di uno strumento di accesso così diretto e veloce alla liquidità – commenta l'– saranno l'aumento degli importi massimi concedibili che per esempio nel caso del finanziamento Patrimonializzazione raddoppiano, così come l'ampliamento della tipologia di spese finanziabili e la platea delle aziende a cui si rivolge, visto che in alcuni casi decade il vincolo della dimensione di Pmi".Viene, inoltre, ampliato – si legge nella nota – il raggio di azione degli strumenti e la platea di imprese finanziabili attraverso, ad esempio, l'eliminazione dela piattaforme con un dominio di primo livello nazionale o l'ampliamento del concetto diad altre figure manageriali temporanee con incarichi finalizzati all'internazionalizzazione.Per informare le imprese italiane delle nuove opportunità, è partita da oggi lasu mandato del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, annunciata alla Farnesina la scorsa settimana in occasione della firma del Patto per l'Export.