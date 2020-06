Trawell Co sigla accordo con Sanycar per sanificazione bagagli

TraWell Co

(Teleborsa) -sigla unsocietà leader nel campo della disinfezione conper la progettazione e produzione didedicati allada installare presso i propri punti vendita Safe Bag negli aeroporti.L'accordo ha la finalità di dotare il Gruppo d macchinari innovativi per ie garantire, al passo con i tempi e alla luce delle esigenze sopravvenute con la diffusione della pandemia da, l’igiene dei bagagli e ladei relativi titolari.Subordinatamente al raggiungimento di adeguati accordi con i partner aeroportuali, ildei bagagli sarà, senza incrementi di prezzo,al fine di tutelare la clientela del Gruppo e incrementare i volumi di vendita sui servizi core."L’accordo con Sanycar è per noi un passo strategico importante in quanto ci permette di garantire la miglior offerta in termini di servizi e tecnologia sia ai nostri partner aeroportuali che ai nostri clienti", dichiara Rudolph Gentile Presidente di TraWell Co.