Borsa Italiana, Jerusalmi ringrazia Presidente Mattarella

(Teleborsa) - L'Ad di Borsa ItalianaSergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione della relazione annuale di Consob, "per ildella centralità delper aiutare la ripresa dell’economia italiana"."Ruolo che cercheremo di interpretare con grande senso di responsabilità - afferma - per garantire alle imprese e ai risparmiatori italiani di disporre di una infrastruttura di mercato moderna, efficiente e internazionale"."Lacome ha sottolineato il Presidente Mattarella,che è in grado di aiutare le imprese a raccogliere i capitali per la crescita per gli investimenti pubblici necessari all’Italia."Jerusalmidel Presidente della Consob,, sottolineando che si tratta di "un'analisi puntale dell'agenda su cui operatori dei mercati e soggetti istituzionali devono impegnarsi nei prossimi mesi per mantenere il nostro sistema economico e finanziario competitivo e efficiente"."In particolare - sottolinea -del presidentehe richiede investimenti in risorse finanziare e umane fondamentali per il nostro Paese. È una sfida che può generare ricerca e occupazione qualificata anche per ipiù giovani".