New York incontenibile

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,49%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +2,28% avanza a quota 3.136 punti.In netto miglioramento il(+2%); come pure, balza in alto l'(+2,23%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,03%),(+2,70%) e(+2,70%).Tra i(+5,34%),(+4,70%),(+4,35%) e(+3,60%).(+14,22%),(+7,09%),(+6,88%) e(+5,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,07%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,01%.In caduta libera, che affonda del 2,42%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,94%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani, alle 16:30 di domani nel pomeriggio verrà distribuito il dato sulle Scorte di Petrolioche, in base alle analisi degli esperti del settore, èÈ previsto dagli Stati Uniti l', atteso giovedì alle 14:30 che, secondo gli analisti, sarà di -25 punti.Alle 14:30 di giovedì verrà distribuito il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione(1,3 Mln unità nelle stime degli esperti).